I giochi sono ormai quasi fatti. Ma non del tutto. Ieri il Genoa con la vittoria ottenuta contro il Bologna si è assicurato la permanenza nella massima serie calcistica italiana, ma a due giornate dalla fine sono quattro le squadre che cercheranno di evitare l’ultimo piazzamento retrocessione disponibile: Cagliari, Torino, Spezia e Benevento.

Gli uomini di Inzaghi sono quelli con la situazione di classifica peggiore ma incontreranno i granata guidati da Nicola nello scontro diretto all’ultima giornata. Parma e Crotone invece hanno già salutato e sono in B, ma in 180 minuti (e nel calcio) tutto può essere ancora scritto. Quali sono le combinazioni per la permanenza in Serie A?

Cagliari





Il pareggio della squadra di Semplici contro la Fiorentina ha dato linfa vitale ai rossoblu che però non hanno la matematica certezza. Manca poco. Per essere sicuri di rimanere in Serie A…

Il Cagliari deve conquistare un punto nelle ultime due gare (Milan e Genoa)

Torino

La sonora sconfitta subita contro il Milan servirà da spunto ai granata per invertire il trend. Attualmente la squadra di Nicola ha gli stessi punti dello Spezia (35) e affronterà due scontri diretti: quello proprio contro i bianconeri nella 37a giornata e quello col Benevento nella 38a. Inoltre i granata hanno una chance in più visto che devono ancora recuperare la partita con la Lazio. Il Torino è salvo…

Con almeno due pareggi o una vittoria

Spezia

La squadra di Italiano non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro la Sampdoria. Adesso i liguri si trovano a pari punti con il Torino, prossimo avversario in campionato. Gara decisiva in chiave salvezza. Per rimanere in A lo Spezia:

Deve totalizzare almeno due punti nelle ultime due gare (due pareggi o una vittoria)

Benevento

I giallorossi cercano l’impresa: a quattro punti di distanza da Spezia e Torino, la squadra di Inzaghi tenterà il tutto e per tutto nelle prossime due gare in programma contro il già retrocesso Crotone e la diretta avversaria granata. Il destino della squadra di Inzaghi non è più nelle sue mani e dipenderà da alcuni risultati.

I giallorossi devono vincere entrambe le ultime gare e devono sperare che Torino e Spezia totalizzino massimo un punto

Due punti infatti taglierebbero fuori il Benevento a causa degli scontri diretti con lo Spezia (1-1 e 0-3), con il Torino si registra solo l’andata (1-1) il ritorno è previsto per l’ultima giornata.

La classifica:

Cagliari 36

Torino 35

Spezia 35

Benevento 31

Il calendario

CAGLIARI: Milan, Genoa

TORINO: Spezia, Benevento, Lazio

SPEZIA: Torino, Roma

BENEVENTO: Crotone, Torino

