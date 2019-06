La polemica prosegue. Dopo l’uscita delle motivazioni della sentenza d’appello, il Venezia torna a criticare la sentenza che ha salvato il Palermo dalla Serie C affidando il proprio all’amministratore delegato Andrea Rogg e il legale Gianmaria Daminato.

PALERMO, ALLARME ISCRIZIONE: LA LEGA B CHIEDE 1.670.000 EURO IN PIÚ

Intervistato dal quotidiano La Nuova di Venezia e Mestre, Rogg afferma: “Queste motivazioni sono assurde. Serie B più lontana? Vediamo domani, quando alle parole subentreranno i fatti, le regole devono essere applicate e non interpretate. Collegio di Garanzia? Noi non possiamo muoverci su questo campo. ma stiamo sempre valutando le mosse da fare in base al ricorso respinto dal Tar del Lazio”.

Daminato invece sottolinea: “La Corte Federale d’Appello riconosce di essere davanti ad episodi incompatibili con qualsiasi concetto di etica sportiva, ma ha deciso di ridurre la sanzione per insufficienza di prove. È tutto un po’ bizzarro e illogico anche perché la stessa Corte ribadisce che la gestione economica e patrimoniale della società è stata lontana dalle regole di prudenza contabile e di principi di lealtà. E siamo in presenza di casi reiterati nel tempo“.

LEGGI ANCHE

CASO OIKOS, LA PROCURA FIGC INDAGA SU CAGLIARI – FROSINONE

REPUBBLICA – PRIMI NOMI NELLA LISTA DI MARINO: IL SOGNO É DONNARUMMA

GAZZETTA – DA DUBAI, ALLA GRECIA, AL SUDAFRICA: ECCO DOV’É IL PALERMO IN VACANZA