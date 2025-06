Venezia, scelta la batteria dei portieri. Plizzari promosso, c'è Stankovic ​​

Il Venezia ha scelto la batteria dei portieri per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, sarà composta da Filip Stankovic e Alessandro Plizzari. Il primo, classe 2002, sarà riscattato dall’Inter per una cifra di 1,5 milioni di euro. In Serie A, Stankovic ha disputato 16 partite prima di infortunarsi al tendine rotuleo, problema che si è manifestato nella gara contro l’Udinese a febbraio. Al suo posto era subentrato Ionut Radu, anch’egli ex Inter, che però lascerà il Venezia in questa sessione di mercato: per lui si profila una nuova avventura in Spagna, al Celta Vigo.

Alessandro Plizzari, invece, è reduce da una stagione straordinaria con la maglia del Pescara, culminata con la promozione in Serie B ai playoff, battendo la Ternana in finale. È stato il protagonista assoluto della sfida decisiva, parando tre rigori su quattro nella lotteria finale. Il suo cartellino è di proprietà del Venezia, che lo aveva ceduto in prestito al club abruzzese. Nonostante il Pescara abbia tentato di trattenerlo, la società arancioneroverde ha deciso di riportarlo in Laguna.

Non sarà invece rinnovato il contratto di Jesse Joronen, classe 1993, che dovrebbe lasciare Venezia dopo tre stagioni.





