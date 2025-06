Siracusa, via libera per la Serie C: concessa la Licenza Nazionale per il 2025/26 ​​

Il Siracusa potrà regolarmente prendere parte al prossimo campionato di Serie C. La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi hanno dato parere favorevole al rilascio della Licenza Nazionale, necessaria per l’ammissione alla stagione 2025/26.

Un passaggio formale ma fondamentale, che certifica la solidità organizzativa e il rispetto degli standard richiesti dalla FIGC. Il club azzurro, dunque, è ufficialmente tra le squadre al via della prossima terza serie professionistica.

IL COMUNICATO UFFICIALE

“Siracusa Calcio 1924 rende noto che, in data odierna, la Co.Vi.So.C e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi hanno espresso parere favorevole in merito al rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di Serie C NOW per la stagione 2025/26”.





