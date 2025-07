Virtus Entella, Andrea Chiappella è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Il quadro delle panchine in Serie B si va delineando sempre più chiaramente. Dopo l’ufficialità di Alvini al Frosinone, arriva anche quella di Andrea Chiappella alla guida della Virtus Entella. Il giovane allenatore prende il posto di Fabio Gallo, pronto a ripartire dal Vicenza in Serie C.

Chiappella, nonostante la giovane età, può già vantare una finale di Coppa Italia di Serie C disputata la scorsa stagione — poi persa contro il Rimini — e un cammino nei playoff che si è fermato ai quarti di finale contro la Ternana. Per lui, quella con l’Entella sarà la prima esperienza in Serie B.

La nota dell’Entella

La Virtus Entella comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Andrea Chiappella, nato a Paullo (MI) il 13 novembre 1987.





Nonostante la giovane età, Chiappella ha già ottenuto risultati significativi nella sua carriera da allenatore. Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso il percorso in panchina nel settore giovanile della Giana Erminio, assumendo la guida della prima squadra nell’estate del 2022.

Alla sua prima stagione tra i grandi ha riportato il club lombardo in Serie C e raggiunto la finale di Coppa Italia Dilettanti. L’anno successivo ha guidato la Giana alla prima storica qualificazione ai playoff di Serie C, traguardo poi eguagliato e superato nella stagione appena conclusa, con un cammino culminato nei quarti di finale playoff. Sempre nella passata stagione, ha inoltre condotto la squadra fino alla finalissima di Coppa Italia di Serie C, persa contro il Rimini.

“Le prime sensazioni sono bellissime, arrivo in una realtà di valore assoluto e so di avere una grandissima opportunità. Vivo questo momento con grande entusiasmo ma al tempo stesso con estremo equilibrio, è una parola che uso spesso anche con i ragazzi” – le prime parole del nuovo allenatore biancoceleste.

“Questo gruppo ha un’autenticità che è propria delle grandi squadre, perdere solo una partita in un campionato è qualcosa di unico. Ci sono grandi valori, non solo tecnici ma anche umani, e questo è l’aspetto più importante da cui ripartire.

Non vedo l’ora di conoscere e salutare i nostri tifosi, vivere il rapporto con loro è la cosa più bella che ti può offrire il calcio, avremo bisogno del loro sostegno per proseguire insieme in questo cammino”.

Al mister un grande in bocca al lupo da parte di tutta la Virtus Entella.