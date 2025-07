Ex Palermo: Henry è un nuovo giocatore dello Standard Liegi / UFFICIALE

Thomas Henry torna in Belgio: è un nuovo giocatore dello Standard Liegi. L’attaccante francese ha firmato un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione, trovando così subito una nuova squadra dopo la scadenza del suo prestito al Palermo.

“Da quando ho saputo dell’interesse dello Standard Liegi, ho avuto un solo obiettivo: tornare in Belgio per aiutare i ‘Rouches’ a raggiungere i loro traguardi”, ha dichiarato l’attaccante classe 1994. Per Henry si tratta dunque di un ritorno nel campionato belga, dopo la positiva esperienza al Leuven tra il 2019 e il 2021, durante la quale ha totalizzato 67 presenze e 41 reti.

A Palermo, invece, la sua avventura si è rivelata meno brillante: soltanto due gol messi a segno, tutti nella prima parte della stagione. Da gennaio in poi, infatti, l’attaccante non ha più calcato il terreno di gioco sotto la gestione Dionisi, diventando la quarta soluzione dell’attacco rosanero dopo Pohjanpalo, Brunori e Le Douaron.





