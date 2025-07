Calciomercato Trapani, Antonini annuncia altri tre colpi: tra questi c’è Giron

La campagna acquisti del Trapani non dà segni di rallentamento. Nella giornata in cui è stato ufficializzato l’arrivo di Kirwan, terzino proveniente dal Padova, il presidente Antonini ha annunciato tramite il suo profilo X tre nuovi innesti destinati a rendere i granata protagonisti nella prossima stagione, nonostante la penalizzazione di otto punti.

Il patron siciliano ha confermato gli arrivi di La Sorsa dal Monopoli e del portiere Galeotti dalla Spal. Ma il colpo più importante di questa tornata di annunci è senza dubbio Maxime Giron, terzino sinistro che nella stagione 2021-22 ha giocato nel Palermo, collezionando 27 presenze e un gol.

Giron arriva da tre stagioni consecutive al Crotone, con cui però non è riuscito a centrare la promozione in Serie B. Ora per il francese si apre una nuova opportunità: mettersi in mostra con la maglia del Trapani e puntare in alto con i siciliani.





Questi nuovi innesti si aggiungono a quelli di Di Noia, Celeghin, Vazquez, Grandolfo, Nicoli e Kirwan. L’obiettivo è chiaro: migliorare l’undicesimo posto dello scorso anno e ritagliarsi un ruolo da protagonisti in una Serie C che si preannuncia impegnativa e molto competitiva.

