Calciomercato Palermo, Insigne in uscita: il Bari spinge, c’è anche l’Avellino

Roberto Insigne è ormai sempre più lontano dal Palermo. L’esterno offensivo, in scadenza di contratto nel 2026, non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore Filippo Inzaghi, pronto a rinnovare radicalmente il reparto avanzato. Il club rosanero, che punta con decisione alla promozione in Serie A, ha avviato un’opera di snellimento della rosa e l’attaccante campano sembra tra i primi candidati a lasciare il capoluogo siciliano.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la pista più calda porta al Bari. I biancorossi, reduci da una stagione ben al di sotto delle aspettative, sono intenzionati a rinnovare l’attacco e vedono in Insigne un profilo di esperienza e qualità. Le trattative si sono intensificate nelle ultime ore e il club pugliese appare in leggero vantaggio nella corsa all’esterno classe 1994.

Avellino e Spezia osservano con interesse

Oltre al Bari, anche l’Avellino ha manifestato interesse per Insigne. I Lupi, neopromossi in Serie B, vogliono affidarsi a giocatori esperti per affrontare al meglio la nuova categoria. L’ingaggio dell’ex Benevento rappresenterebbe un innesto di grande spessore e un colpo importante anche a livello simbolico, data la vicinanza geografica e affettiva del giocatore alla piazza irpina.





Attenzione allo Spezia, che dopo la delusione della finale playoff persa contro la Cremonese è alla ricerca di rilancio. I liguri vogliono ripartire con ambizioni concrete e considerano Insigne una pedina funzionale per rafforzare il reparto offensivo.

