Calciomercato Serie B: il Bari punta su Partipilo, Adorante verso Venezia

Il calciomercato di Serie B entra nel vivo. Dopo una stagione deludente conclusa con un nono posto, il Bari riparte con l’obiettivo di rilanciarsi. Il club pugliese ha messo gli occhi su Anthony Partipilo, di proprietà del Parma ma reduce da un prestito al Frosinone. L’obiettivo è chiaro: rinforzare un attacco che ha faticato a trovare il gol, con soli 41 gol totali e Kevin Lasagna miglior marcatore con appena 7 reti.

Tiene banco anche la trattativa che potrebbe portare Andrea Adorante dalla Juve Stabia al Venezia. L’attaccante ha già trovato un accordo con il club lagunare, che sta ora definendo gli ultimi dettagli con la società campana. La cifra si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro, con bonus che potrebbero far lievitare l’operazione fino a 3,5 milioni. Il Venezia, dopo l’addio di Pohjanpalo volato a Palermo a gennaio, cerca un nuovo bomber affidabile. Adorante, quindi, si avvicina sempre di più a vestire la casacca arancioneroverde.

Il Monza, retrocesso in Serie B e passato sotto proprietà americana, inizia a costruire la squadra per il ritorno immediato in A. I primi rinforzi sono già arrivati: si tratta di Demba Thiam, portiere svincolato dopo l’esperienza con la Juve Stabia, e Nicolas Galazzi, centrocampista del Brescia. Due innesti importanti per i brianzoli, che puntano a una rosa competitiva sin da subito, confermando l’ambizione del nuovo corso societario.





