Vlahovic, questa volta parte sul serio | Allegri perde il suo bomber: il tecnico non ha dubbi

L’attaccante bianconero è ormai ai saluti. Max è convinto di quello che accadrà a breve: il suo nome è sul taccuino di mezza Europa.

Dušan Vlahović è ormai il punto di riferimento dell’attacco di Massimiliano Allegri. La Juventus, infatti, ripone su di lui grandissimi aspettative non solo per il presente imminente ma anche per il futuro.

Basti considerare che, il giovane centravanti serbo, sta trascinando la squadra bianconera, insieme ai suoi compagni di squadra, verso il podio di Serie A. Vlahović, nonostante stia vivendo un periodo di gloria a Torino, nella scorsa estate era sul punto di partire con destinazione Londra.

Infatti, si era infittita sempre di più l’ipotesi di vedere il suo talento indossare la maglia dei blues, ma ciò non è avvenuto. Se il tutto fosse andato secondo le aspettative, Lukaku avrebbe seguito la rotta inversa.

In tutta questa situazione, sia la Juventus che l’Inter sono stati beffati. Infatti, anche Piero Ausilio e Beppe Marotta, che puntavano forte sul centravanti belga e sul suo ritorno ipotetico in nerazzurro, sono stati letteralmente fregati.

L’asse Lukaku-Vlahovic della scorsa estate

Chi ha sfoderato la zampata vincente è stato Tiago Pinto della Roma. Quest’ultimo ha portato Romelu Lukaku a vestire i colori giallorossi mettendolo a fianco dell’argentino Paulo Dybala e regalando diverse gioie ai tifosi.

Ad oggi, quindi Dušan Vlahović è considerato l’attaccante di riferimento e forse del futuro dei bianconeri. Sarebbe più giusto utilizzare un periodo ipotetico in quanto non è da escludere che a giugno possa succedere ciò che nella scorsa estate stava allarmando i tifosi.

Vlahovic ha un futuro in Premier League?

Non è quindi da escludere che il centravanti serbo possa partire e questa volta definitivamente con destinazione Premier League. Nelle scorse settimane, infatti sono state diverse le squadre che hanno segnato il suo nome sul taccuino e che quindi potrebbero puntare fortemente su lui per risollevarsi.

Fra questi squadre, potrebbero esserci anche il Manchester United e, perché no, il Chelsea. Lo stile di gioco del serbo, infatti, è molto simile a quello degli attaccanti inglesi. Una duttilità che farebbe comodo a diverse società. La sua capacità di destreggiarsi, con agilità e disinvoltura, lo rendono imprevedibile nonostante la sua altezza importante. I tifosi bianconeri, però, sperano di non doversi privare di lui per alimentare il sogno Champions League e Scudetto, anche nei prossimi anni.