Zaccardo: “A Palermo gli anni più belli, lì sono diventato uomo”
Cristian Zaccardo, ex difensore di Parma, Milan e Palermo, oltre che della nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta nella quale ha ripercorso la sua esperienza in maglia rosanero, vissuta tra il 2004 e il 2008, con un bilancio di 161 presenze e 9 gol.
“Cosa ha rappresentato Palermo per me? Lì sono diventato uomo. Eravamo un gruppo fantastico: io, Barzagli, Barone, Grosso, Toni… Dal Barbera al Mondiale vinto insieme. Il mio primo gol in Nazionale lo segnai proprio al Barbera, contro la Slovenia: quella partita ci diede la certezza della qualificazione in Germania. Sono stati gli anni più belli“.
E il periodo migliore? “Senza dubbio il 2006-07. In quell’anno ho conosciuto la mia compagna, ho vinto il Mondiale, ho segnato 5 gol e mi è nato un figlio. Scoprii la convocazione guardando il televideo: finché non arriva la conferma, resti sempre con il fiato sospeso”, ha raccontato.
