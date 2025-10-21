Palermo – Monza, info biglietti: prezzi e date della vendita ​​

Palermo – Monza, info biglietti: prezzi e date della vendita

Redazione 21/10/2025 11:04

Alle ore 12.00 di martedì 21 ottobre inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Monza, valevole per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30 allo Stadio Renzo Barbera.

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:



DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI

   SettoreInteroDonne/Over 65*Under 16**Under 14*** PROMO UNIPA****
Centralissima103 €82 €82 €
Tribuna Centrale73 €57 €57 €
Tribuna Laterale48 €40 €40 €
Gradinata Inferiore34 €30 €30 €25 €
Gradinata Superiore28 €23 €23 €14 €21 €
Curve22 €18 €18 €16 €

“–” Riduzione non disponibile 

* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nei settori di Gradinata Superiore Laterale
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (MER 22/10 e GIO 23/10 – 10.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00).

ROSANERO EXPERIENCE

Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo. CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

INFO OSPITI

In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

  • Intero: cedibile a tutti;
  • Ridotto donna: cedibile solo a donna;
  • Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
  • Ridotto under 16: non cedibile;
  • Ridotto under 14: non cedibile;
  • Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

  • essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
  • presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
  • essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

