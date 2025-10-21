GdS - "Otto partite senza macchia, è la terza volta in 30 anni" ​​

Il Palermo non ha subito alcuna sconfitta nelle prime otto partite di campionato, nonostante abbia affrontato diverse squadre candidate alla promozione. Si tratta della terza volta negli ultimi trent’anni in cui il club di viale del Fante mantiene l’imbattibilità tra i cadetti nelle prime otto giornate stagionali. Lo scrive il Giornale di Sicilia.

Tuttavia, è necessario superare un vero e proprio tabù: sia nella stagione 1995/96 che nel 2017/18, nonostante un avvio promettente, la promozione in Serie A non è stata raggiunta, pur con un numero inferiore di punti rispetto a quelli attuali. Inzaghi ha indicato la strada da seguire, puntando sulle capacità dei suoi giocatori di far funzionare ciò che in passato non aveva dato risultati positivi.

Saranno le prossime trenta partite a confermare o meno la validità delle sue scelte, indipendentemente dalle indicazioni per lo più positive raccolte fino ad ora. Con Superpippo in panchina, il Palermo ha ottenuto quattro vittorie e altrettanti pareggi. Trent’anni fa le “X” furono sei su otto incontri, con due successi a completare la serie; tuttavia, il calo nel prosieguo del campionato fu evidente, soprattutto in trasferta dove si registrò una sola affermazione su diciannove partite giocate e soli otto gol realizzati.







La squadra concluse così con un anonimo settimo posto. Nella scorsa stagione al Pisa, Inzaghi non era mai riuscito a collezionare otto risultati utili consecutivi (fermando tre volte la striscia a sei). Nel 1995/96 l’imbattibilità del Palermo si interruppe alla dodicesima giornata contro il Genoa.