Repubblica - "L’effetto Barbera non c’è: in casa due pareggi di fila. Inzaghi cerca soluzioni" ​​

Nelle prime cinque partite casalinghe, soltanto Reggiana e Bari hanno lasciato l’intera posta in palio in uno stadio costantemente pieno, con presenze mai inferiori alle 30.000 unità per incontro. La squadra guidata da Inzaghi non ottiene una vittoria interna dal 19 settembre, data di Palermo-Bari; nel frattempo il campionato ha subito una pausa e nelle ultime due gare si sono registrati pareggi contro Venezia e Modena. Lo riporta Repubblica.

Se nel confronto con i lagunari a emergere è stata la forza dell’avversario, con un Palermo capace di soffrire e contenere gli attacchi della formazione di Stroppa, nella sfida contro gli emiliani è stato lo stesso Inzaghi a evidenziare alcune criticità. «Ci siamo abbassati troppo – ha dichiarato l’allenatore in conferenza stampa -. C’è rammarico perché in uno stadio simile si vorrebbe sempre vincere”.

“Abbiamo disputato un’ottima gara per un’ora contro un Modena che non ha rubato nulla; successivamente abbiamo iniziato a correre rischi e abbiamo subito una rete. Valuteremo durante la settimana le ragioni del nostro calo nell’ultimo quarto d’ora, periodo in cui abbiamo preso un gol che non mi è piaciuto, soprattutto considerando che avremmo potuto essere più decisi e attenti. Tuttavia, non posso chiedere di più ai ragazzi”. Per Inzaghi il percorso intrapreso rimane quello corretto.





