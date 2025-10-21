CorSport - "Palermo, gli autogol solo limite di Inzaghi" ​​

La singolare statistica relativa ai gol subiti dal Palermo evidenzia un totale di 4 reti in 8 giornate, delle quali ben 3 sono state autogol. Alla prima giornata, il tiro del reggiano Tavsan ha cambiato nettamente direzione a causa della deviazione di Bani; a La Spezia, invece, si è verificato un rimpallo sul corpo di Giovane dopo il rigore parato da Joronen; domenica l’autorete più clamorosa ha visto Bereszynski saltare disturbato da Adorni, con il colpo di testa finito nella propria porta.

Questo dato indica chiaramente quanto sia difficile segnare contro il Palermo (come confermato dal fatto che Inzaghi abbia mantenuto la miglior difesa a pari merito proprio con il Modena), ma al contempo non deve far sottovalutare alcune difficoltà che la squadra manifesta soprattutto quando viene messa sotto pressione.

Finora uno dei principali punti di forza riconosciuti al Palermo è la compattezza della squadra: che concede relativamente pochi tiri verso la porta anche quando l’iniziativa è dell’avversario e che ha trovato in Joronen un portiere capace di interventi decisivi nei momenti chiave. Tuttavia, le difficoltà emerse nelle partite contro Modena e Venezia rappresentano, se non un allarme vero e proprio, almeno un segnale che Inzaghi certamente non trascurerà. L’allenatore si è mostrato irritato per il gol subito su un cross concesso troppo facilmente, ma in realtà il Palermo era già stato costretto a difendersi intensamente nella propria area per diversi minuti.





