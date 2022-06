MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Cristian Zaccardo tiferà Palermo nella finale playoff contro il Padova. L’ex terzino, che con i rosanero ha giocato 161 partite in totale, ha ammesso ai colleghi del Giornale di Sicilia che, ovviamente, il suo cuore “batte per Palermo”.

Parlando della finale, Zaccardo ha spiegato: “Sono due grandi squadre, che hanno ottime qualità entrambe e meriterebbero di andare in B”.

Il Palermo, grazie al sorteggio, giocherà in casa il ritorno. Per l’ex rosanero, questo sarà importante per Brunori e compagni: “Sappiamo bene quanto è importante giocare davanti ad uno stadio pieno, è come avere un calciatore in più in campo. Credo che grazie all’apporto dei tifosi la formazione di Baldini avrà un vantaggio nel match di ritorno. Sono fiducioso e auguro ai tifosi rosanero di raggiungere presto i traguardi che meritano”.

LEGGI ANCHE

LE PAROLE DI BALDINI IN CONFERENZA