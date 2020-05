Una vittoria importante verso una salvezza insperata. Tra i ricordi rosanero dell’1 maggio, c’è anche il Palermo – Sampdoria del 2016: in un Barbera a capienza dimezzata (solo abbonati) per il lancio di fumogeni contro la Lazio, i rosanero vincono 2-0 e iniziano una incredibile rimonta in classifica.

In panchina era tornato Ballardini e a risultare decisivo fu Franco Vazquez, che siglò la rete del vantaggio approfittando dell’errore di Ranocchia e poi un autogol di Krsticic che fissò il risultato sul 2-0.

—-> LE PAGELLE

—-> LA CRONACA

Di seguito gli highlights di quella partita, mentre in alto potete sfogliare la nostra gallery realizzata 4 anni fa: