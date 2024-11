Accardi: “Il Palermo deve solo trovare la sua dimensione e ci vuole tempo. Ci divertiremo”

“Il Palermo ha bisogno di trovare la propria dimensione, è una società gestita in maniera diversa dai canoni normali”. È il pensiero del procuratore Beppe Accardi, intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi tra cui la società rosanero.

“Come la Roma deve trovare stabilità – aggiunge -. Zamparini era riuscito a trovare un equilibrio perché comandava insieme a Rino Foschi, poi Sabatini o Perinetti. Ma a gestire c’erano sempre due persone e non tante teste”.

“Quando arriva un colosso come un City Group che vuole esportare il suo stile lavorativo in una città come Palermo ci vuole più tempo. Quando la macchina inizierà a girare, ci divertiremo”, conclude.