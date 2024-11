Palermo, occhio al Frosinone: troppi guai con le ultime in classifica

Il Palermo e i guai con le ultime in classifica. Un trend negativo per i rosanero che hanno un bilancio infausto con le ultime sette in graduatoria.

Questa l’analisi del Giornale di Sicilia, che sottolinea come tre gare su sei siano state giocate al “Barbera”, ma con scarsi risultati.

In generale il bilancio con le ultime in classifica è di una sola vittoria, tre pareggi (Cosenza, Modena e Mantova) e due sconfitte (Salernitana e Cittadella) .





L’unico successo con le piccole è quello col Sudtirol. Adesso tocca al Frosinone fanalino di coda e una batosta sarebbe deleteria a cge in ottica classifica.