Come avrete certamente notato, negli ultimi giorni Stadionews vi sta proponendo una informazione “anomala”, una via di mezzo tra calcio, sport ed emergenza coronavirus. Un difficile equilibrio per un giornale “verticale”, come si dice in gergo, e cioè che si occupa di una materia specifica e non fa informazione “generalista”. Abbiamo deciso di informarvi in tempo reale su tutte le “macro notizie”, di indiscutibile interesse collettivo, che riguardano il diffondersi del coronavirus ma di non “sconfinare” più di tanto dalla nostra line quotidiana.

Trovate e troverete sulle nostre pagine, con la consueta tempestività e attendibilità, tutte le notizie che riguardano i temi dell’emergenza sanitaria legata allo sport (purtroppo anche questa materia è di grande attualità e di grande sforzo quotidiano per la squadra di Stadionews) ma per una precisa scelta redazionale non troverete la cronaca “spicciola” sull’emergenza contagio: quella la lasciamo, com’è corretto che sia, alle competenze dei quotidiani online generalisti.







Non vogliamo commettere peccati di “tuttologia” che magari porterebbero clic in più ma non necessariamente un’informazione più precisa e completa su temi di estrema delicatezza. Grazie per la fiducia che ci continuate ad accordare anche in questi giorni difficili.

P.S.: Restiamo a casa più che possiamo, evitiamo tutto ciò che anche involontariamente può contribuire a favorire il contagio perché soprattutto in Sicilia ancora devono arrivare i giorni peggiori dell’emergenza. Insieme e uniti vinceremo questa emergenza che assomiglia a una brutta guerra. Come ho scritto ieri su Fb “Ripartiremo, ma non dimentichiamo la lezione di questi giorni. Basta con i furbetti, basta con gli egoismi, basta con i privilegi. Rimbocchiamoci le maniche, meno chiacchiere e più lavoro. C’è bisogno di responsabilità, c’è bisogno di voglia di fare. C’è bisogno di tutti”.

