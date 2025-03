AIA, il presidente: “Gli arbitri sono i più onesti nel mondo del calcio”

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, è intervenuto a Radio CRC per esprimere il suo parere in merito alle classi arbitrali spesso contestate dai tifosi e, talvolta, anche dalle società calcistiche

“Un ex Presidente federale diceva che quando si trovava davanti alla platea degli arbitri immaginava di essere dinanzi alla platea più onesta del mondo del calcio. E non voglio togliere nulla alle altre componenti che sono altrettanto oneste come noi. Invito tutti coloro che ci ascoltano a pensare che l’arbitro è un tifoso di sé stesso che spera che la partita si svolga in un contesto di legalità”, ha dichiarato Zappi.

Il numero uno dell’organizzazione degli arbitri in Italia ha poi commentato l’episodio del fallo di mani di Dumfries non punito in Napoli – Inter: “Quando un braccio, che pur essendo staccato dalla figura corporea, è posizionato in maniera tale che se non ci fosse il pallone colpirebbe una parte del corpo, scatta un presupposto di non punibilità. Se in passato sono stati commessi degli errori, non bisogna continuare a lavorare nell’errore. La ricerca dell’uniformità non deve appiattirsi nel perpetuarsi dell’errore”.





