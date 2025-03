La convenzione Palermo – Comune per il Barbera: i partiti “scendono in campo”

La questione “stadio” al centro del dibattito politico palermitano: sono giorni caldi per la convenzione riguardante il “Renzo Barbera”, tema riportato a galla dall’ad del Palermo Giovanni Gardini in una recente intervista che ha suscitato diverse reazioni, alcune anche da parte del Sindaco Lagalla e del presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo.

I capigruppo di maggioranza Domenico Bonanno (DC), Giuseppe Milazzo (FDI), Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Sabrina Figuccia (Lega) e Ottavio Zacco (FI) hanno rilasciato la seguente nota: “Il Palermo Calcio e lo stadio Barbera sono un patrimonio della città e dei palermitani. Chiunque, autonomamente ed a titolo personale, ponga veti e prenda tempo se ne assumerà le responsabilità politiche. La convenzione va esitata nel più breve tempo possibile a garanzia e nell’interesse dei cittadini. Altre e diverse opinioni sono espresse a titolo personale e non rappresentano la posizione delle forze politiche di maggioranza che in seguito alla prima ed unica riunione sul tema, sono al lavoro per approvare la delibera”.

Anche Carolina Varchi, parlamentare di Fratelli d’Italia ed ex vice Sindaco di Palermo, ha detto la sua sul caso: “Ben vengano gli investimenti dei privati nella nostra città. È evidente che il Comune non riesce a mantenere e gestire i propri impianti sportivi, figuriamoci ristrutturare con proprie economie lo stadio. Il City Football Group ha già dimostrato di voler investire nel nostro territorio: ha speso milioni di euro nello stadio, ha costruito il centro sportivo del Palermo, ha piazzato bei colpi di calciomercato dimostrando di credere al sogno della serie A. La politica non dovrebbe tirare troppo la corda“.





LEGGI ANCHE

CONVENZIONE STADIO, TANTILLO: “IL PALERMO HA FRETTA, NOI NO”

PALERMO, LAGALLA ‘DISERTA’ LO STADIO

GARDINI: “CONVENZIONE STADIO ENTRO MARZO”