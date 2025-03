Palermo, confermata la squalifica a Ceccaroni. Multa per i rosa

Il Palermo dovrà fare a meno di Pietro Ceccaroni per la partita contro la Sampdoria: il Giudice Sportivo di Serie B ha confermato la squalifica per una partita per il difensore rosanero, che ha ricevuto la quinta ammonizione stagionale nel match contro il Brescia.

Assenza pesante per Dionisi, che aveva trovato un buon assetto difensivo che dovrà completamente rivedere in virtù dell’assenza di Ceccaroni, che con il Brescia ha giocato la sua prima partita da capitano con la maglia del Palermo.

Per il Palermo anche un’ammenda di duemila euro “per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica contenente liquido; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS”.





LA NOTA DELLA LEGA B

Il Giudice Sportivo, al termine della 28a giornata della Serie BKT, ha squalificato sette calciatori per un turno: saltano la prossima Adorante (Juve Stabia), Cassata (Spezia), Ceccaroni (Palermo), Gondo (Reggiana), Iemmello (Catanzaro), Pandolfi (Cittadella), Salvi (Cittadella).

