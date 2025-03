Serie A, il direttore marketing: “Partita negli USA entro i prossimi due anni, ci puntiamo”

Michele Ciccarese, direttore commerciale e marketing della lega Serie A, è intervenuto durante un evento nella sede americana della lega a New York, per parlare della concreta volontà di far disputare proprio negli Stati Uniti una partita del maggiore campionato italiano.

“Sì, ci piacerebbe farlo, come ha detto il presidente (Simonelli); stiamo lavorando per farlo potenzialmente, ma ci sono ostacoli che dobbiamo superare. Chissà, forse in un arco di uno o due anni vedremo la lega giocare negli USA, se arriveranno le approvazioni”, ha commentato Ciccarese.

Lo stesso ha poi continuato così il suo intervento: “Bisogna farlo in un modo che abbia senso per i club senza dimenticare i tifosi: non puoi giocare un derby di Milano in America perché i tifosi in Italia si arrabbierebbero moltissimo. Quella partita ha un grande significato in Italia. Quindi dobbiamo giocare in modo che rispetti il nostro pubblico”.





