Scatta l’allarme Coronavirus in casa Casertana a meno di 48 ore dalla sfida contro il Palermo. Il club campano ha annunciato ufficialmente che la partenza per la Sicilia è stata rinviata a causa di una sospetta positività al Covid di un “cospicuo numero di tesserati”. Disposti nuovi controlli per il gruppo squadra.

“In seguito ai tamponi ‘rapidi’ effettuati nella giornata di oggi (venerdì 11 dicembre, ndr.), un cospicuo numero di tesserati ha evidenziato una sospetta positività. Ciò ha richiesto l’effettuazione immediata di nuovi tamponi molecolari per i componenti del gruppo squadra in questione. In attesa degli esiti, la Casertana si è vista costretta a rinviare alle prossime ore la partenza per il prefissato ritiro”.

