Paolo Zanetti ha detto di no. L’allenatore è stato richiamato in panchina dall’Ascoli in seguito alla sconfitta di ieri contro il Perugia (la seconda consecutiva in campionato) ma ha rifiutato la proposta del suo ex club che lo aveva messo alla porta a gennaio per far posto a Stellone.

Il rapporto tra le due parti non è stato idilliaco, ma la squadra allenata al momento da Guillermo Abascal (subentrato proprio a Stellone) non naviga in acque tranquille con soli 32 punti in classifica, soltanto 5 dalla zona retrocessione.







Una decisione che intaccherà anche le tasche di Zanetti: rispondendo ‘no’ alla proposta del club bianconero, l’allenatore veneto potrebbe dover rinunciare ai soldi dell’ingaggio.

