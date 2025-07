Athletic Club Palermo, aperte le iscrizioni per la scuola calcio: le info

Aprono le iscrizioni per la scuola calcio dell’Athletic Club Palermo: il club neopromosso in Serie D ha comunicato sui propri profili social il via alle sottoscrizioni per bambini e ragazzi.

L’Athletic è stato riconosciuto dalla FIGC come Club Giovanile di Terzo Livello. Le fasce di età interessate sono le seguenti: piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi.

Tutte le informazioni utili si possono richiedere al numero 3784007623, mentre per chi volesse andare di presenza la segreteria si trova in Via La Farina 14. I documenti richiesti per l’iscrizione sono i seguenti: certificato medico sportivo agonistico (per chi ha compiuto 12 anni) in originale; certificato medico non agonistico (per chi non ha compiuto 12 anni) in originale; certificato anagrafico plurimo (contenente: nascita, residenza e stato di famiglia); una foto tessera, copia del documento d’identità dell’atleta e di entrambi i genitori.





