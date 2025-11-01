Athletic Palermo a Paternò, Ferraro: “Partita complicata, servirà massimo impegno” ​​

Tappa a Paternò per l’Athletic Palermo, che apre il mese di novembre con una sfida tutt’altro che semplice. I nerorosa di Emanuele Ferraro saranno di scena al “Falcone-Borsellino” contro la formazione rossazzurra, terzultima in classifica con 6 punti. Il Paternò arriva al match reduce da un cambio di allenatore: in panchina, al posto di Francesco Corapi, ci sarà Giuseppe Mascara. Una gara da affrontare con la massima attenzione per Ferraro, che tornerà in panchina dopo aver scontato una giornata di squalifica.

“In Serie D non esistono partite facili, questo match va preso con il massimo impegno – ha dichiarato il tecnico nerorosa – . Sarà una gara complicata perché il Paternò ha appena cambiato guida tecnica. Conosco Mascara: è preparato, lavora bene e saprà dare una scossa ai suoi. È una squadra dinamica e motivata, soprattutto davanti al proprio pubblico”.

Buone sensazioni in casa nerorosa

Ferraro si è comunque detto soddisfatto del lavoro svolto in settimana: “Siamo pronti, abbiamo fatto una grande settimana di allenamenti e la squadra è in salute. Sono molto contento perché i ragazzi mi mettono in difficoltà nelle scelte, segno che tutti si stanno impegnando al massimo”.







I convocati per la sfida di Paternò

Sono 23 i giocatori a disposizione del tecnico per la trasferta in terra etnea.

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Mazzotta, Mori, Panaro, Palumbo, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Martinez, Matera, Micoli

LEGGI ANCHE

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO – PESCARA