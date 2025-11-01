Fiorentina, Pradè non è più il direttore sportivo / UFFICIALE ​​

Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. La notizia è ufficiale: il club gigliato ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto con il dirigente. Dopo anni di collaborazione, il sodalizio tra Pradè e la società si chiude.

Il comunicato della società

“ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine, insieme al Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità”.

Nel comunicato ufficiale si aggiungono anche le parole personali del presidente e della sua consorte: “A Daniele – dichiarano Rocco e Catherine Commisso – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”. Un congedo che chiude un capitolo importante della recente storia viola, segnato da impegno, riconoscenza e rispetto reciproco.





