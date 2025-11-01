Palermo – Pescara, Inzaghi convoca 22 giocatori

Sono 22 i convocati di Inzaghi per la partita tra il Palermo e il Pescara, in programma sabato 1 novembre, alle ore 19.30, allo stadio “Renzo Barbera”. Non ci sono particolari sorprese, l’unico indisponibile rimane Gyasi, ancora ai box. C’è Bani, che tornerà dal primo minuto.

La lista dei convocati

1 Gomis

3 Augello







5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

