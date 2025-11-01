Palermo – Pescara, Inzaghi convoca 22 giocatori
Sono 22 i convocati di Inzaghi per la partita tra il Palermo e il Pescara, in programma sabato 1 novembre, alle ore 19.30, allo stadio “Renzo Barbera”. Non ci sono particolari sorprese, l’unico indisponibile rimane Gyasi, ancora ai box. C’è Bani, che tornerà dal primo minuto.
La lista dei convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli