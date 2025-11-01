Serie D Girone I, 10a giornata: c'è Enna - Acireale ​​

Redazione 01/11/2025 11:25


La 10a giornata del Girone I di Serie D si apre con l’anticipo tra Enna e Acireale. Domenica l’Athletic Palermo gioca sul campo del Paternò, mentre sono da tenere d’occhio due sfide: Nissa – Messina e Reggina – Igea Virtus.

LE PARTITE

Sabato 1 novembre

Enna – Acireale: ore 15



Domenica 2 novembre 

Castrum Favara – Vigor Lamezia: ore 14.30

Gelbison – Savoia: ore 14.30

Paternò – Athletic Palermo: ore 14.30

Sambiase – Sancataldese: ore 14.30

Vibonese – Ragusa: ore 14.30

Milazzo – Gela: ore 15

Nissa – Messina: ore 15

Reggina – Igea Virtus: ore. 15

