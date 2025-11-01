Serie D Girone I, 10a giornata: c’è Enna – Acireale
La 10a giornata del Girone I di Serie D si apre con l’anticipo tra Enna e Acireale. Domenica l’Athletic Palermo gioca sul campo del Paternò, mentre sono da tenere d’occhio due sfide: Nissa – Messina e Reggina – Igea Virtus.
LE PARTITE
Sabato 1 novembre
Enna – Acireale: ore 15
Domenica 2 novembre
Castrum Favara – Vigor Lamezia: ore 14.30
Gelbison – Savoia: ore 14.30
Paternò – Athletic Palermo: ore 14.30
Sambiase – Sancataldese: ore 14.30
Vibonese – Ragusa: ore 14.30
Milazzo – Gela: ore 15
Nissa – Messina: ore 15
Reggina – Igea Virtus: ore. 15