Serie B, 11a giornata: Avellino – Reggiana apre il programma

Redazione 01/11/2025 11:20

L’11a giornata di Serie B si apre con Avellino – Reggiana. Il Frosinone gioca sul campo della Carrarese, mentre il Palermo riceve il Pescara. Domenica c’è Modena – Juve Stabia, il Venezia gioca a Catanzaro.

LE PARTITE

Sabato 1 novembre

Avellino – Reggiana: ore 12.30



Carrarese – Frosinone: ore 15

Padova – Südtirol: ore 15

Entella – Empoli: ore 17.15

Palermo – Pescara: ore 19.30

Domenica 2 novembre 

Bari – Cesena: ore 15

Catanzaro – Venezia: ore 15

Modena – Juve Stabia: ore 15

Monza – Spezia: ore 17.15

Sampdoria – Mantova: ore 19.30

LA CLASSIFICA

21 Modena
20 Monza, Cesena
18 Frosinone
16 Venezia, Palermo
15 Reggiana
14 Carrarese, Juve Stabia*
13 Padova, Avellino
12 Catanzaro
11 Empoli
10 Südtirol, Entella
9 Bari*
8 Pescara
7 Spezia, Sampdoria
5 Mantova

*una partita in meno

