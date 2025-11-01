Serie B, 11a giornata: Avellino – Reggiana apre il programma
L’11a giornata di Serie B si apre con Avellino – Reggiana. Il Frosinone gioca sul campo della Carrarese, mentre il Palermo riceve il Pescara. Domenica c’è Modena – Juve Stabia, il Venezia gioca a Catanzaro.
LE PARTITE
Sabato 1 novembre
Avellino – Reggiana: ore 12.30
Carrarese – Frosinone: ore 15
Padova – Südtirol: ore 15
Entella – Empoli: ore 17.15
Palermo – Pescara: ore 19.30
Domenica 2 novembre
Bari – Cesena: ore 15
Catanzaro – Venezia: ore 15
Modena – Juve Stabia: ore 15
Monza – Spezia: ore 17.15
Sampdoria – Mantova: ore 19.30
LA CLASSIFICA
21 Modena
20 Monza, Cesena
18 Frosinone
16 Venezia, Palermo
15 Reggiana
14 Carrarese, Juve Stabia*
13 Padova, Avellino
12 Catanzaro
11 Empoli
10 Südtirol, Entella
9 Bari*
8 Pescara
7 Spezia, Sampdoria
5 Mantova
*una partita in meno