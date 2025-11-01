Serie A, 10a giornata: si parte con Udinese – Atalanta
La 10a giornata di Serie A si apre con Udinese – Atalanta, poi il Napoli riceve il Como, mentre la nuova Juventus di Spalletti gioca a Cremona. Domenica sera c’è Milan – Roma. Lazio – Cagliari chiude il programma di lunedì.
LE PARTITE
Sabato 1 novembre
Udinese – Atalanta: ore 15
Napoli – Como: ore 18
Cremonese – Juventus: ore 20.45
Domenica 2 novembre
Verona – Inter: ore 12.30
Fiorentina – Lecce: ore 15
Torino – Pisa: ore 15
Parma – Bologna: ore 18
Milan – Roma: ore 20.45
Lunedì 3 novembre
Sassuolo – Genoa: ore 18.30
Lazio – Cagliari: ore. 20.45