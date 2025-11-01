Serie A, 10a giornata: si parte con Udinese - Atalanta ​​

Redazione 01/11/2025 11:14

La 10a giornata di Serie A si apre con Udinese – Atalanta, poi il Napoli riceve il Como, mentre la nuova Juventus di Spalletti gioca a Cremona. Domenica sera c’è Milan – Roma. Lazio – Cagliari chiude il programma di lunedì.

LE PARTITE

Sabato 1 novembre 

Udinese – Atalanta: ore 15



Napoli – Como: ore 18

Cremonese – Juventus: ore 20.45

Domenica 2 novembre 

Verona – Inter: ore 12.30

Fiorentina – Lecce: ore 15

Torino – Pisa: ore 15

Parma – Bologna: ore 18

Milan – Roma: ore 20.45

Lunedì 3 novembre 

Sassuolo – Genoa: ore 18.30

Lazio – Cagliari: ore. 20.45

