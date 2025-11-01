Genoa, Vieira non è più l'allenatore: squadra a Mimmo Criscito ​​

Dietrofront clamoroso a Genova. Dopo una lunga riflessione, Patrick Vieira ha deciso di rinunciare alla panchina rossoblu, interrompendo la propria avventura prima della sfida di lunedì contro il Sassuolo.

Al suo posto arriva Mimmo Criscito, storica bandiera del club, fino a oggi allenatore dell’Under 17. La società lo aveva già contattato il 31 ottobre, salvo poi fare marcia indietro, ma la decisione è maturata definitivamente nelle ultime ore. Criscito dirigerà l’allenamento odierno (del primo novembre) e, dopo la rifinitura di domani, partirà con la squadra per Reggio Emilia. Annullata, di conseguenza, la conferenza stampa che Vieira aveva programmato per il pomeriggio.

In una nota ufficiale, il Genoa ha comunicato la separazione dall’ex tecnico francese: “Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società ringrazia il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate e augura loro il meglio per il futuro”.







Criscito e Murgita alla guida del Genoa

La panchina del Genoa è stata momentaneamente affidata a Roberto Murgita, con Domenico Criscito al suo fianco. Un ribaltone inatteso, visto che fino a ieri sembrava certa la presenza di Vieira almeno fino al match contro il Sassuolo. La separazione è avvenuta in modo consensuale dopo un nuovo confronto tra il tecnico e la dirigenza.

Sarà dunque Criscito a guidare la squadra lunedì a Reggio Emilia. L’ex capitano rossoblu avrà il compito di traghettare il gruppo in questa fase di transizione, in attesa che il nuovo direttore sportivo Lopez scelga il prossimo allenatore. Tra i nomi più accreditati per la successione figurano Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Luca Gotti.