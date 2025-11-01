Palermo – Pescara in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B
Il Palermo, reduce da due sconfitte di fila, affronta il Pescara con la necessità impellente di vincere per non lasciare scappare le prime. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di oggi, sabato 1 novembre. Ma dove vedere la gara in diretta tv e streaming?
Palermo – Pescara in diretta streaming: come vedere la partita 🔴💻
La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della Serie B. Per seguire il match basta:
Essere abbonati a DAZN;
Accedere tramite smart TV, PC, smartphone o tablet;
Oppure utilizzare dispositivi come Chromecast, Fire Stick, Apple TV o console compatibili.
Oltre alla diretta, DAZN offre anche repliche e highlights on demand.
In alternativa, sarà possibile vedere Palermo – Pescara anche su LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B disponibile su Amazon Prime Video Channels 🎥. Attivare il servizio è semplice: 7 giorni gratis, poi 9,99 € al mese.
Palermo – Pescara in tv: tutte le soluzioni disponibili 📺✨
Chi preferisce seguire la partita in tv potrà farlo in diversi modi:
Tramite smart TV compatibile con DAZN o Prime Video;
Con decoder Sky Q abilitato;
Collegando il PC alla TV con un cavo HDMI;
Oppure trasmettendo la diretta via Chromecast o Fire Stick.
La sfida sarà inoltre disponibile anche su OneFootball, dove è possibile acquistare l’abbonamento a LaB Channel in promozione a 69,99 € per tutta la stagione.