Audero: “Mi dispiace per l’errore e per non aver portato a casa il bottino pieno”

“Una partita con un primo tempo abbastanza equilibrato da ambo le part e buone occasioni. Il secondo è stato diverso, dopo la loro espulsione dovevamo fare la partita e creare il più possibile. Ma non è facile quando si chiudono così”. Questa l’opinione di Emil Audero, intervenuto in conferenza dopo il pari con la Samp.

“Si poteva gestire meglio il pallone ma eravamo schiacciati – spiega il portiere del Palermo -. Mi dispiace per l’episodio dell’errore, quando succede è importante rimanere dentro la partita concentrati perché ci sono tanti altri interventi da fare. Si spera che non capiti più”.

“I tifosi si sentivano molto dal campo ed è stato un supporto in più, li ringraziamo. Mi dispiace non aver portato a casa il bottino pieno per come si era messa la gara. La prossima con la Cremonese sarà tosta, ha una posizione in classifica e interpreti buoni. Conto sulle nostre qualità e sul Barbera che ci aiuterà”, conclude.