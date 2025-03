Il Palermo pareggia in casa della Sampdoria e va via dal Ferraris di Genova con più di qualche rammarico: per i rosa in gol Pohjanpalo, mentre per i blucerchiati la rete è stata di Coda.

Gli highlights del match

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE DICHIARAZIONI DI DIONISI





LA CRONACA DEL MATCH