Dionisi: “Abbiamo giocato con coraggio e personalità, ci è mancata solo la vittoria”

“Ci sono anche gli avversari e la Sampdoria è una squadra forte. Siamo passati in svantaggio per un nostro infortunio, ma la squadra è stata brava a reagire”. Non ha dubbi Alessio Dionisi, uscito dal “Ferraris” con un punto in tasca dopo il pari contro la Sampdoria.

Secondo il tecnico del Palermo, la squadra “ha creato tanto. Potevamo fare meglio negli ultimi 15 minuti, con qualche palla in più in area, non lo abbiamo fatto abbastanza. Peccato, abbiamo giocatori bravi nel gioco aereo, ma abbiamo giocato con coraggio e personalità, senza mai abbatterci. Soddisfatto della prestazione, ci è mancata solo la vittoria“.

“I ragazzi non sono contenti del pareggio, ma queste prestazioni devono darci forza: non era facile giocare a Genova contro questa Sampdoria. Ora dobbiamo guardare avanti, alla prossima c’è una delle squadre più forti del campionato. Non dobbiamo abbassare la testa, ma allenarci con ancora più intensità”.





Poi, l’opinione sull’errore di Audero. “A volte si sbaglia, ma Audero ha fatto una grande partita, senza farsi condizionare. È un portiere forte, di carattere. Non lo possiamo condannare”. Infine, gli esclusi. “Henry non era ancora al meglio e Insigne non avrebbe trovato spazio, visto che loro non ci concedevano più nulla tra le linee”.

