Semplici: “Samp meglio per occasioni e possesso palla, poi l’espulsione”

Parla Leonardo Semplici. L’allenatore della Sampdoria ha commentato in conferenza stampa il pareggio raggiunto dai suoi contro il Palermo, un punto trovato grazie alla rete di Cacia e a una buona difesa nell’ultima parte di gara (in 10 uomini).

“Nel primo tempo eravamo avanti sul possesso palla 60 a 40, anche per occasioni create – afferma Semplici -. Dispiace perché eravamo passati in vantaggio meritandolo. Abbiamo approcciato bene, sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Purtroppo c’è stato quell’errore dell’espulsione che non ci ha permesso di dare continuità. In 10 abbiamo dimostrato carattere”.

Per l’allenatore è un buon punto: “Il Palermo lavora insieme da mesi, noi da poco più di un mese. Dobbiamo andare avanti fiduciosi. La situazione non è bella, ma il nostro obiettivo è risalire”.





