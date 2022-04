MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell’Avellino, è intervenuto al termine del campionato per spronare la squadra in vista dei playoff. L’obiettivo, per gli irpini, è quello di vincere e conquistare la promozione in Serie B.

“Martedì ho convocato la squadra a Montefalcione: gli ho fatto capire che sono una persona morbida, ma so anche essere molto duro – afferma in un’intervista per Prima Tivvù – . Ho detto loro che l’ultima prestazione di Foggia è stata una delusione, così come tutto il campionato, perché il nostro obiettivo era arrivare più in alto“.

“È vero che il calcio non è una scienza esatta, però mi auguro che ai playoff sia un’altra storia – continua – . I giocatori hanno fatto mea culpa, ora gli ho chiesto un sacrificio importante: se non daremo il massimo per vincere i playoff, gli ho già detto che l’anno prossimo non farò il campionato con loro”.

