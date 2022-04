MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo approccia i playoff con grande fiducia per tanti motivi. Uno di questi è la “confidenza” che hanno avuto i rosa con le big durante la regular season; sono arrivate belle prestazioni, non sempre accompagnate dal risultato pieno.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, ricorda che il Palermo ha chiuso il campionato da imbattuto contro le prime cinque in graduatoria: Bari, Catanzaro, Avellino e Monopoli. L’unica di queste squadre con cui i rosa non hanno vinto è quella di Vivarini e nel doppio confronto non sono arrivati gol di Brunori e compagni.

Le prestazioni del Palermo contro le big durante la regular season sono sempre state all’altezza. I problemi dei rosa, semmai, sono stati contro le cosiddette “piccole”. Un aspetto, probabilmente mentale, che ha limitato e penalizzato il cammino dei rosa. Ai playoff dovrebbe essere tutta un’altra storia.

