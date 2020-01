Karim Laribi e quel rapporto con alcuni grandi del passato rosanero. Il neo acquisto del Bari ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in cui tra le altre cose parla anche di una conversazione avuta con Brienza prima dell’approdo in Puglia.

“Per prendere la 10 ho chiesto il permesso a Ciccio (Brienza), lui e Miccoli sono stati i miei idoli; erano quei piccoletti che giocavano dietro le punte. Il mio futuro è ancora incerto, vediamo come vanno questi sei mesi di prestito al Bari, poi vedremo con il Verona”.

Sul duello per salire in B con la Reggina: “La nostra squadra ha un grandissimo carattere, come dimostrato a Reggio. Non era facile riacciuffarla. Arriverò presto al 100 % della condizione, voglio dare continuità e alzare il livello delle mie prestazioni”.

LEGGI ANCHE

COPPA ITALIA SERIE C, IL CATANIA SCONFITTO A TERNI