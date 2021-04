Filippi conferma il 3-4-2-1 anche nell’importantissima sfida contro il Bari. In difesa torna Accardi, che ha scontato una giornata di squalifica, mentre tocca a Rauti come punta centrale. Kanoute vince il ballottaggio con Santana e gioca dal primo minuto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle ore 15.00)

BARI (3-5-2): 1 Frattali; 17 Sabbione, 6 Di Cesare (C.), 3 Perrotta; 13 Ciofani, 4 Maita, 19 De Risio, 9 Rolando, 10 Marras; 18 Candellone, 7 Antenucci.





Allenatore: Carrera.

A disposizione: 22 Marfella, 33 Fiory, 8 Cianci, 11 D’Ursi, 14 Dargenio, 21 Celiento, 23 Minelli, 25 Lollo, 29 Semenzato, 30 Mercurio, 35 Mane.

PALERMO (3-4-2-1): 1 Pelagotti; 4 Accardi (C.), 16 Peretti, 15 Marconi; 29 Almici, 18 De Rose, 27 Luperini, 14 Valente; 20 Kanoute, 7 Floriano, 23 Rauti.

Allenatore: Filippi.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 19 Odjer, 21 Broh, 26 Marong.

Roberto Crivello non sarà disponibile per la gara odierna a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile. In via precauzionale, il calciatore si è sottoposto ad un ulteriore tampone che ha dato esito negativo.

ARBITRO: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

ASSISTENTI: Andrea Micaroni (Chieti) e Khaled Bahri (Sassari).

QUARTO UOMO: Gino Garofalo (Torre del Greco).

