Benevento – Messina in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

Il Benevento non vuole fermarsi. La squadra di Auteri, reduce da quattro successi di fila, affronta il Messina, ferito dopo la beffarda sconfitta contro il Crotone. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di oggi, domenica 10 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

BENEVENTO – MESSINA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 251. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.