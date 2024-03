Catania – Potenza in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

Un nuovo corso per il Catania. Michele Zeoli debutta sulla panchina degli etnei e come primo avversario c’è il Potenza, reduce dalla sconfitta col Benevento. Calcio d’inizio alle ore 16.45 di oggi (ritardo di mezz’ora rispetto all’orario fissato), domenica 10 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

CATANIA – POTENZA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 254. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.