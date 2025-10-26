Bianco infiamma Palermo - Monza: "A Inzaghi piace parlare degli altri, loro sono i più forti" ​​

Dichiarazioni forti di Paolo Bianco. L’allenatore del Monza ha parlato del Palermo dopo la vittoria dei suoi in casa contro la Reggiana. Al tecnico non sono piaciute delle dichiarazioni di Inzaghi delle scorse ore e per questo ha risposto in maniera piccata.

“Non me ne voglia Inzaghi visto che è abituato a parlare degli altri, il Palermo è la squadra più forte – afferma Bianco -, quella costruita per vincere il campionato. Dopo anni che ci provano, sono loro quelli che devono andare in Serie A”.

“Lo preparano da 2/3 anni – continua Bianco -. Noi ci siamo ritrovati in Serie B, è molto difficile motivare questi ragazzi che non erano pronti a giocare questo campionato. Non sono d’accordo con chi dice che ci retrocede ha il vantaggio di essere stato in A l’anno prima”.







Infine la provocazione: “Il Palermo è nettamente la squadra che deve vincere il campionato, Inzaghi questo lo sa, altrimenti non sarebbe andato a Palermo“.