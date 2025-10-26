Athletic Palermo – Sambiase 0 – 0 / LIVE | Nerorosa in avanti
17′ p.t. – Maurino mette dentro un cross tagliato dalla trequarti, Giuliani mette in angolo non senza difficoltà.
12′ p.t. – Varela prova il destro dalla trequarti. Tiro deviato e di poco a lato, l’arbitro non si accorge della deviazione e assegna rimessa dal fondo.
7′ p.t. – Inizio di partita equilibrato: i padroni di casa si difendono, il Sambiase sa il fatto suo.
1′ p.t. – Subito un’occasione per il Sambiase: Haberkon a tu per tu con Greliak si fa ipnotizzare.
ORE 15.05 – INIZIA LA PARTITA. Palermo in maglia bianca attacca da sinistra verso destra. Sambiase in completo giallonero.
9a giornata di campionato nel girone I di Serie D: l’Athletic Palermo gioca in casa contro il Sambiase, club a pari punti proprio con i nerorosa. Segui la diretta testuale dell’incontro a partire dalle ore 15.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 15)
Athletic Club Palermo: 22 Greliak, 5 Sanchez, 6 Crivello, 7 Mazzotta, 8 Bongiovanni, 11 Varela, 14 Bonfiglio, 17 Matera, 18 Maurino, 20 Zalazar, 31 Panaro.
A disposizione: 1 Bitzinis, 3 Vesprini, 4 Torres, 10 Concialdi, 28 Anzelmo, 29 Martinez, 30 Bova, 77 Faccetti, 83 Rampulla.
Allenatore: Marino
Sambiase: 1 Giuliani, 3 Pantano, 4 Palermo, 5 Colombatti, 6 Strumbo, 8 Kouame, 9 Haberkon, 27 Andronache, 42 Fortunato, 99 Perricci.
A disposizione: 12 Lisi, 2 De Cicco, 10 Costanzo, 11 Francisco, 14 Leumegni, 20 Slojkowski, 45 Caruso, 70 Marcello, 90 Calabro.
Allenatore: Lio