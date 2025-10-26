Il Palermo femminile torna alla vittoria: battuto 3 – 0 il Matera
Torna al successo il Palermo Femminile di Rossella Pipitone. Le rosanero superano il Matera con un netto 3-0, centrando la seconda vittoria in tre giornate di campionato dopo il successo all’esordio contro il Cosenza.
Nel primo tempo le palermitane partono con il piede giusto e sbloccano il risultato al 18’ con Dragotto. Al 38’ arriva il raddoppio di Chirillo, mentre appena due minuti più tardi, al 40’, Coco chiude definitivamente i conti firmando il tris.
Nel prossimo turno, in programma domenica 9 novembre, il Palermo affronterà in trasferta il derby contro il Catania. La squadra di Pipitone cercherà il riscatto dopo la sconfitta per 3-4 in Coppa Italia subita poche settimane fa.
