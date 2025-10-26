Serie D, 9a giornata: l'Igea Virtus mantiene la vetta, si avvicinano Athletic e Savoia ​​

Serie D, 9a giornata: l’Igea Virtus mantiene la vetta, si avvicinano Athletic e Savoia

Redazione 26/10/2025 17:05

Vittoria pesantissima per l’Igea Virtus, che consolida il primato in classifica battendo 2-1 la Nissa. Prosegue il momento positivo dell’Athletic, che supera il Sambiase e conquista il secondo posto a pari merito del Savoia, capace di imporsi sulla Vibonese nei minuti finali. Torna al successo anche la Reggina, che ha la meglio sulla Sancataldese, mentre il Messina conferma il buon momento conquistando un’altra vittoria. Bene, infine, il Gela, che regola l’Enna.

I RISULTATI

Ragusa – MilazzoFINALE 0 – 1

Vigor Lamezia – Gelbison: FINALE 0 – 1 



Messina – Castrumfavara: FINALE 2 – 1

Athletic Palermo – Sambiase: FINALE 2 – 0 

Gela – Enna: FINALE 3 – 1

Igea Virtus – Nissa: FINALE 3 – 2 

Sancataldese – Reggina: FINALE 0 – 1 

Savoia – Vibonese: FINALE 1 – 0 

 

