Bisoli: "Monza, Venezia, Palermo e Modena sono fuori categoria" ​​

Pierpaolo Bisoli, ex allenatore di Modena e Südtirol tra le altre, nel corso di un’intervista rilasciata al programma ‘11 in campo’ su LaC News ha parlato del campionato di Serie B, indicando le sue favorite alla promozione.

“Il campionato di Serie B è molto livellato quest’anno e lo si è visto – afferma – . Anche le prime possono essere battute dalle ultime e non c’è nulla di scontato. – prosegue Bisoli – Per la vetta vedo almeno quattro squadre fuori categoria che sono Monza, Venezia, Palermo e Modena”.

“Poi c’è un altro gruppone che lotterà per i playoff e 7-8 squadre che si sfideranno per salvezza diretta e playout. Devo dire, però, che il livello della Serie B si è abbassato rispetto a qualche anno fa“, dice.







